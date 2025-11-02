Новини
Неделя извън града: Посока Кюстендилско
Автор: Венцислав Илчев 10:42Коментари (0)108
© Владислав Чанев
Само на малко над час път от София ви очаква Кюстендилско – земя на живи села, в които традициите още дишат, а хората продължават да майсторят и предават нататък, предаде "Фокус“. Ако търсите пътуване, изпълнено с дух, красота и преживявания – това е вашето място.

Започнете приключението в село Слокощица, където майстор Искра ще ви помогне да сътворите собствено изделие от кожа в нейната Сарашка работилница "Сръчно“. После се потопете в света на естествените багрила – в ателието "Земна“ в село Раненци Николет ще ви покаже как растенията могат да вдъхнат нов живот на естествените тъкани.

Продължете към село Раждавица, където баба Роза ще ви посрещне в етноцентър "Старата череша – Фурната“ и ще ви научи как се прави боза по стара рецепта. В село Лелинци Катя и Бойко ще ви въведат в света на пчелите и меда в тяхната къща за гости "Деца на слънцето“.

Не пропускайте и срещата със Свилен Класанов в село Еремия – той ще ви покаже как се приготвя квасен хляб от древни сортове пшеница, изпечен на пещ. В село Вратца Борислав и Александрина от "Гъбено царство“ ще ви разкажат за култивирането на екзотични гъби, техните продукти и как да ги използвате в кухнята.

В село Смоличано ще откриете детското селище "Живей с любов“, създадено от Елена Начева – вдъхновяващо място за деца, възрастни и всякакви събития с душа. А на път за Кюстендил може да се отбиете и в село Лобош, където Моника ще ви потопи в магията на глината в своята Арт работилница "Мо“.

Между тези спирки оставете време да усетите и самия Кюстендил – град на минерални води, спокойствие и изкуство. Разгледайте Галерията "Владимир Димитров – Майстора“, разходете се по улиците, дишайте дълбоко и просто се насладете на ритъма на малкия град.

Ако решите да останете, приютете се в "Тихият кът“ в село Слокощица – уютен екооазис, който сам по себе си заслужава да бъде посетен.

Всичко това се случва в Кюстендилско – едно пълно с живот кътче на България.






