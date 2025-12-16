ЗАРЕЖДАНЕ...
Назначиха нов зам.-окръжен прокурор на Кюстендил
© АП - София
След завършване на висше юридическо образование по специалност "Право“ в Югозападен университет "Неофит Рилски“ и придобиване на юридическа правоспособност магистратът започна професионалната си кариера като следовател.
През 2005 г. Крум Крумов е назначен за прокурор в Районна прокуратура – Кюстендил, където от 2021 г. заема длъжността "заместник на административния ръководител – заместник районен прокурор“.
През 26-годишния си професионален път прокурор Крум Крумов се е утвърдил като магистрат с висок професионализъм, задълбочени правни познания и значителен практически опит, допринасящ за ефективната работа на органите на съдебната власт.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.