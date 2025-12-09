ЗАРЕЖДАНЕ...
Навършват се 20 години от откриването на ГКПП "Илинден – Ексохи" между България и Гърция
Фактическото откриване на новия граничен пункт се състоя на 9 декември 2005 г., а лентата на пътната връзка прерязаха тогавашните президенти на двете страни Георги Първанов и Карлос Папуляс. Благословията си дадоха покойният вече Неврокопски митрополит Натанаил, както и митрополитът на Неа Зихни и Като Неврокопи Йеротеос. Присъства целият политически елит от страната и региона.
Днес е моментът да бъдат споменати тези, които допринесоха най-много за отварянето на пътя Гоце Делчев – Драма. Това са всички български правителства след 1990 –та година с техните министър-председатели, министрите на регионалното развитие и благоустройството, външните и вътрешните работи, областните управители на Благоевградска област, народните представители от областта, директорите на Главно управление на пътищата, Националния център за териториално развитие, Гранична полиция, проектантите и изпълнителите на проекта, ръководствата и екипите на общините Гоце Делчев и Хаджидимово.
Над десет години продължи строителството на този път и то бе свързано с много премеждия, най-голямото от които бе изграждането на тулена, свързващ двете държави. Той бе наречен "Тунел на любовта“, защото целта му бе да улесни контакта на популацията от мечки в района, каквото беше настояването на гръцки еко организации. Изграждането на граничния пункт между България и Гърция, който е по-известен като пътя Гоце Делчев – Драма, беше част от Финансовия меморандум 2000 по Програма ФАР-Трансгранично сътрудничество България-Гърция. Той бе на стойност 4,776 млн. евро, като от тях 3,260 млн. евро бяха осигурени по програма ФАР-Трансгранично сътрудничество.
За изминалите 20 години, откакто съществува ГКПП Илинден – Ексохи, той даде съвсем нов облик на региона, както от българска, така и от гръцка страна. Създадоха се още по-тесни и ползотворни икономически, културни, социални и туристически връзки. Днес, много ясно можем да оценим колко важно бе откриването на пункта и какъв икономически тласък даде на целия регион. И макар от началото на тази година, преминаването от там да е напълно формално, след като сме част от шенгенското пространство, нека не забравяме, че бяха положени много усилия и свършена неимоверно много работа, за да се случи всичко това преди години.
