Натоварени дежурства за кюстендилските пожарникари

Пожарникари от град Рила са гасили пожар в къща, при който са унищожени електрическа инсталация и пет квадратни метра топлоизолация. Инцидентът е причинен от късо съединение. Няма пострадали хора, а благодарение на бързата намеса на екипа са спасени две съседни сгради.



Вторият пожар е възникнал в лек автомобил, запалил се по време на движение в Дупница. Огънят е тръгнал вследствие на техническа неизправност. Унищожен е двигателният отсек на колата, но останалата част от превозното средство е спасена. И при този инцидент няма пострадали.



Екипи на РСПБЗН са оказали и техническа помощ при четири произшествия – включително при пътен инцидент край Кюстендил за обезопасяване на участъка, както и при гасене на пожари на територията на РСПБЗН – Благоевград.