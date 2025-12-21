С укази на президента на Република България са насрочени частични избори за кмет на кметство Блажиево, община Бобошево, и на кметство Бараково, община Кочериново, предаде. Изборите ще се проведат на 22 февруари 2026 година.Указите са публикувани в "Държавен вестник“, като предстои организирането на изборния процес съгласно утвърдената от Централната избирателна комисия (ЦИК) хронограма.До провеждането на частични местни избори в двете населени места се стигна след смъртта на досегашните кметове – Стойчо Стойчев от Бараково и Пламен Караканов от Блажиево.