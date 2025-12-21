ЗАРЕЖДАНЕ...
Насрочени са частични избори за кмет в две села от област Кюстендил
Указите са публикувани в "Държавен вестник“, като предстои организирането на изборния процес съгласно утвърдената от Централната избирателна комисия (ЦИК) хронограма.
До провеждането на частични местни избори в двете населени места се стигна след смъртта на досегашните кметове – Стойчо Стойчев от Бараково и Пламен Караканов от Блажиево.
