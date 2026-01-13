ЗАРЕЖДАНЕ...
Насилие, наркотици и пожари в Кюстендил и Дупница
В Районното управление в Дупница е постъпил и сигнал от служители на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията“ за открита опаковка с наркотично вещество в помещение на Затворническото общежитие в село Самораново. Дежурна полицейска група е извършила оглед на място, като при полеви наркотест веществото е реагирало на канабис. Образувано е досъдебно производство, за което е уведомена прокуратурата.
Екипи на Регионалната служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ са гасили два пожара – в Кюстендил и Дупница. Инцидентите са възникнали поради небрежност, като материални щети не са допуснати.
Скиор загина в Пирин
