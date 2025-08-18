ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Народно читалище "Христо Ботев 1925" в село Годлево празнува 100 години от основаването си!
С тържествени изпълнения от самодейни състави към читалищата в Община Разлог бе поставено началото на празненствата, посветени на 100 години от основаването на читалищната дейност в село Годлево.
Първата вечер от честванията започна с вълнуващо участие на Мъжката фолклорна група при Народно читалище "Просвета – 1908", село Баня, която даде символичен старт на поредицата от събития, посветени на юбилея. С изпълнения поздрав отправиха и гласовитите представителки на Женската месена певческа група от читалището в село Баня.
В концертната програма взеха участие самодейни състави от читалищата в Разлог, както и от селата Елешница, Бачево, Горно Драглище, Добърско и Долно Драглище.
Празничната вечер се превърна в истинско вълнуващо преживяване за жителите и гостите на село Годлево.
От името на кмета на Община Разлог, инж. Красимир Герчев, зам.-кметът по социални дейности Гергана Костова поднесе цветя и отправи сърдечни поздравления и най-добри пожелания към Народно читалище "Христо Ботев – 1925“ и към всички, ангажирани с читалищната дейност през годините.
На събитието присъстваха и зам.-кметът в Община Разлог Христо Зайков, ВРиД кметът на село Годлево Славиния Катранджиева, кметове по населени места, много жители и гости на селото.
Честванията в чест на 100 годишнината на Народно читалище "Христо Ботев – 1925“ в село Годлево продължават и днес.
Тази вечер (17 август), от 17:00 ч. всички жители и гости на Годлево са поканени на специална дегустация на автентични местни ястия, част от програмата за честването на юбилея.
След това, от 20:00 ч., ще се проведе концерт спектакълът "И ний сме дали нещо на света“, представен от самодейните състави към Народно читалище "Христо Ботев – 1925“.
Това е една обещаваща вечер, която ще съчетае атмосферата на традицията с вдъхновяващо сценично присъствие.
Тези събития са част от поредицата, която ще продължи да обогатява културния живот на село Годлево и да укрепва общностния дух.
Празничната програма се състоя със съдействието на Община Разлог.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
БНБ предупреди: Има бум на фалшиви столевки и петдесетолевки
09:09 / 16.08.2025
В Багренци правят детски пленер
12:14 / 16.08.2025
Ново огнище се разгоря над село Илинденци
08:55 / 16.08.2025
Световната банка вече определя България като страна с висок доход
08:42 / 16.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: