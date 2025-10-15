Народният представител от Сандански Георги Георгиев: Сандански не може да става Пазарджик

© Сандански не може да става Пазарджик. Червената ни лампа светна през февруари тази година - рекордно ниски 2838 гласа, петима съветници, които могат да станат четирима при евентуално касиране на изборите. Това написа в профила си във Facebook народният представител от ГЕРБ в Сандански Георги Георгиев след провелата се извънредна среща с активна на партията и граждани.



По думите му ГЕРБ сме държавници. "Докато се борим за стабилност и стоим в Народното събрание да гласуваме закони - коалиционните партньори пътуват, ходят на мачове... Нито те, нито Радев, нито Асен Василев с популистките бюджети трупат негативи“, допълва още той,



Георгиев попита трябва ли ГЕРБ да носи отговорност за такива неща? Да търпи в името на България или да ходи на избори?



"Лидерът, г-н Борисов, даде дума, че няма да счупи пръв правителството. ГЕРБ не се оправдава – работим и даваме резултати. Но в Пазарджик резултатът е, че сме шести. А в Сандански гласовете са наполовина спрямо опозицията. Кога ВМРО са имали десет общински съветници? Градът се разпада – всеки ден има аварии, хората са без вода. Как имат десет съветника? Време е някои неща да се променят“, пише още Георгиев.