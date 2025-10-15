ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Народният представител от Сандански Георги Георгиев: Сандански не може да става Пазарджик
По думите му ГЕРБ сме държавници. "Докато се борим за стабилност и стоим в Народното събрание да гласуваме закони - коалиционните партньори пътуват, ходят на мачове... Нито те, нито Радев, нито Асен Василев с популистките бюджети трупат негативи“, допълва още той,
Георгиев попита трябва ли ГЕРБ да носи отговорност за такива неща? Да търпи в името на България или да ходи на избори?
"Лидерът, г-н Борисов, даде дума, че няма да счупи пръв правителството. ГЕРБ не се оправдава – работим и даваме резултати. Но в Пазарджик резултатът е, че сме шести. А в Сандански гласовете са наполовина спрямо опозицията. Кога ВМРО са имали десет общински съветници? Градът се разпада – всеки ден има аварии, хората са без вода. Как имат десет съветника? Време е някои неща да се променят“, пише още Георгиев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 18
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа затруднява движението по пътя между Симитли и Разлог
13:01 / 14.10.2025
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
11:20 / 13.10.2025
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
11:40 / 13.10.2025
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
10:06 / 13.10.2025
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
09:18 / 13.10.2025
Самоделката пред полицията в Дупница била с барут
14:37 / 13.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: