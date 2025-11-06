Наредба урежда финансирането на спортните събития в Кюстендил

© Фокус Архив Община Кюстендил изготви Наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност, включени в Спортния календар на общината, предаде "Фокус“. Новият документ има за цел да осигури прозрачност и справедливост при разпределението на средствата за спорт и движение в региона.



Според мотивите към наредбата, приоритет в политиката на Община Кюстендил е насърчаването на активния и здравословен начин на живот сред жителите. В нея се подчертава, че спортът е неразделна част от социалната политика както на държавата, така и на общините, тъй като допринася за развитието на децата и младежите и има доказано положителен ефект върху тяхното здраве и социални умения.



Проектът на Наредбата е изготвен в отговор на необходимостта от по-ефективна организация и финансиране на спортните събития, които традиционно се провеждат в Кюстендил. По този начин общината цели да създаде стабилна система за подпомагане на инициативи, насочени към физическа активност, спорт и спортно-туристическа дейност.



Новата уредба се издава на основание чл. 133, ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) и регламентира условията и реда за законосъобразно и справедливо разпределение на финансовите средства, предвидени за провеждането на състезания и спортни прояви, включени в годишния Спортен календар на Кюстендил.



Право на финансово подпомагане по Наредбата имат спортни клубове, членуващи в лицензирани спортни федерации, клубове за хора с увреждания, училищни спортни отбори и университетски спортни клубове, както и асоциации на ветерани спортисти. Сред потенциалните бенефициенти са още туристическите дружества и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани за общественополезна дейност, които насърчават децата и младежите към спорт и активен начин на живот.



По този начин общината дава възможност на различни организации да получат подкрепа за реализиране на спортни инициативи и да допринесат за по-активен и здравословен обществен живот.