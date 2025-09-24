Нараства броят на искащите помощ за отопление кюстендилци

© Фокус Архив Броят на подадените заявления - декларации за отпускане на целеви помощи за отопление в Дирекциите "Социално подпомагане" от област Кюстендил достига 9944, предаде "Фокус“. Издадените заповеди за отпускане на помощта са 7946, а издадените заповеди за отказ – 655. В процес на обработка са 1342 заявления.



Сравнението със същия период на 2024 година показва че, броят на подадените заявления - декларации за отпускане на целеви помощи за отопление е бил 9674. Издадените заповеди за отпускане на целеви помощи за отопление са били 8665, а издадените заповеди за отказ –1009.



Приемът на заявления продължава до края на месец октомври. Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2025 година до 31 март 2026 година. Месечният размер на целевата помощ за отопление е 121,34 лв. месечно или 606,70 лв. за целия период.



Право на целева помощ за отопление имат лица и семейства, чийто средномесечен доход получен през предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявление-декларацията, е по-нисък или равен на индивидуално определен диференциран доход за отопление.