Нараства броят на искащите помощ за отопление кюстендилци
Автор: Венцислав Илчев 08:46
© Фокус
Архив
Броят на подадените заявления - декларации за отпускане на целеви помощи за отопление в Дирекциите "Социално подпомагане" от област Кюстендил достига 9944, предаде "Фокус“. Издадените заповеди за отпускане на помощта са 7946, а издадените заповеди за отказ – 655. В процес на обработка са 1342 заявления.

Сравнението със същия период на 2024 година показва че, броят на подадените заявления - декларации за отпускане на целеви помощи за отопление е бил 9674. Издадените заповеди за отпускане на целеви помощи за отопление са били 8665, а издадените заповеди за отказ –1009.

Приемът на заявления продължава до края на месец октомври. Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2025 година до 31 март 2026 година. Месечният размер на целевата помощ за отопление е 121,34 лв. месечно или 606,70 лв. за целия период.  

Право на целева помощ за отопление имат лица и семейства, чийто средномесечен доход получен през предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявление-декларацията, е по-нисък или равен на индивидуално определен диференциран доход за отопление.

Още по темата:
22.09.2025 Сигналите, че отоплителната система в колата ще ви изневери точно на прага на мразовитите утрини
22.09.2025 Не бързайте с плановете: Повишаващите се температури могат сериозно да попречат на зимния туризъм
22.09.2025 Синоптик: Промяната във времето е близо! Температурите могат да паднат до 0 градуса
22.09.2025 Специалист: През есента приемайте селен, цинк и витамин D. Преминете към по-червени меса и яжте зелени банани!
21.09.2025 Как правилно да стерилизирате буркани за зимата: С тези стъпки туршията никога няма да се развали
17.09.2025 От Изпълнителната агенция по лекарствата успокоиха: Аптеките ще разполагат с около 175 000 противогрипни ваксини
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Ако сте участник в ПТП, имате няколко стъпки. Искате ли да си вземете застраховката – кратък срок
13:03 / 22.09.2025
Ако сте участник в ПТП, имате няколко стъпки. Искате ли да си вземете застраховката – кратък срок
13:03 / 22.09.2025
Шофьорка на 20 г. блъсна възрастен мъж в Кюстендилско, изскочил внезапно на платното. Починал е на място
11:54 / 22.09.2025
Шофьорка на 20 г. блъсна възрастен мъж в Кюстендилско, изскочил внезапно на платното. Починал е на място
11:54 / 22.09.2025
Проф. Марин: В ЮЗУ "Неофит Рилски" се подготвят студенти, които ще следват, но и ще водят промените в съвременния свят
12:07 / 23.09.2025
Проф. Марин: В ЮЗУ "Неофит Рилски" се подготвят студенти, които ще следват, но и ще водят промените в съвременния свят
12:07 / 23.09.2025
Правилата за получаване на детски надбавки и социални помощи при родители, които са се разделили, но нямат официален брак
09:29 / 22.09.2025
Правилата за получаване на детски надбавки и социални помощи при родители, които са се разделили, но нямат официален брак
09:29 / 22.09.2025
Не бързайте с плановете: Повишаващите се температури могат сериозно да попречат на зимния туризъм
13:59 / 22.09.2025
Не бързайте с плановете: Повишаващите се температури могат сериозно да попречат на зимния туризъм
13:59 / 22.09.2025
Кметът на Благоевград: Обявяването на Независимостта е онзи последен камък, който създава окончателно българската държава
17:25 / 22.09.2025
Кметът на Благоевград: Обявяването на Независимостта е онзи последен камък, който създава окончателно българската държава
17:25 / 22.09.2025
Тухла, панел или ЕПК – какво да изберем, ако ще купуваме жилище
16:36 / 22.09.2025
Тухла, панел или ЕПК – какво да изберем, ако ще купуваме жилище
16:36 / 22.09.2025
