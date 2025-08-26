© Фокус виж галерията Изграждането на атракционен въжен парк в "Хисарлъка“ напредва с бързи темпове. Пред журналисти кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов представи реализираните до момента дейности, предаде репортер на "Фокус“. Новата атракция ще бъде на площ 1340 кв.м. Той ще е с четири нива на сложност и включва различни елементи (греди, въжени стълби, въжета, планински тролеи и др.), монтирани между дърветата в лесопарка. Предвиден е и въжен тролей.



"Есента предстои приключването на проекта. Пътеката до бившето белодробно училище беше рехабилитирана. Тя се разшири и придоби изцяло един нов вид. Пътеката, която ще свързва бъдещия паркинг на "Хисарлъка“ със зоопарка и с въжения парк, напредва и е почти готова“, каза инж. Огнян Атанасов.



Кметът на Кюстендил допълни, че "Хисарлъка“ се превръща в една хубава атракция, съчетаваща чистия въздух и спортни активности.



Въженият парк се изгражда съобразно всички правила за безопасност. Ще бъдат обучени и специалисти, които ще са ангажирани с експлоатацията на съоръженията.



Реализацията на обекта е финансирана по проект "Трансгранична атрактивност – интелигентен туризъм в регион Кюстендил - Крива паланка - Невестино", Програма Interreg VI-A IPA България Северна Македония 2021-2027. Партньорите са Община Крива Паланка, Община Невестино и Търговско-промишлената палата в Кюстендил.



