От "Напоителни системи" отговориха с официално съобщение на хората от санданското село Ново Делчево, които се съгласяват, че вчерашните наводнения в района са причинили и от преливане на язовири.Според информацията от дружеството контролирано се изпуска единствено язовир "Бели брег".Водата от него се стича по дере в река Струма и не преминава през селище. В района на петричкото село Ръждак "Напоителни системи" ЕАД спира изравнител, от който по напоителен канал се изпуска вода около 10 литра в секунда.Каналът също не минава през урбанизирани територии, пише от държавното дружество "Напоителни системи" - клон "Струма - Места" не контролира контролирано изпускане на други водоеми на територията на защитеното от бедственото положение община поради факта, че те са празни.