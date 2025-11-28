ЗАРЕЖДАНЕ...
"Напоителни системи": Контролирано се изпуска язовир "Бели брег"
Според информацията от дружеството контролирано се изпуска единствено язовир "Бели брег".
Водата от него се стича по дере в река Струма и не преминава през селище. В района на петричкото село Ръждак "Напоителни системи" ЕАД спира изравнител, от който по напоителен канал се изпуска вода около 10 литра в секунда.
Каналът също не минава през урбанизирани територии, пише от държавното дружество "Напоителни системи" - клон "Струма - Места" не контролира контролирано изпускане на други водоеми на територията на защитеното от бедственото положение община поради факта, че те са празни.
