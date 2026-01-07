ЗАРЕЖДАНЕ...
Нанесени са сериозни щети на инфраструктурата в Община Крумовград
"Река Крумовица рязко е повишила нивото си. Няма бедстващи хора, но са нанесени сериозни щети на инфраструктурата - скъсани пътни връзки, нарушена асфалтова настилка, наводнени жилищни сгради, земеделски земи и помпени станции. Преустановено е водоподаването в Крумовград и 24 населени места в общините Крумовград и Момчилград", съобщи той.
"В чертите на Крумовград водите на реката застрашиха да залеят мост на републикански път, който свързва града с болницата, Спешна помощ и пожарната, но към момента нивото е спаднало. Миналата година заедно с общината разчистихме коритото на реката в същия участък, което предотврати заливането на моста. До края на работния ден Кризисният щаб ще вземе решение дали да обяви бедствено положение на част от територията на общината. Започва описване на пораженията по населени места. За утре червен код е обявен и за община Кирково. Язовирът в село Тихомир е на метър от преливния ръб", добави Чанев.
Още по темата
/
Крумовград се наводни
13:21
Meteo Balkans предупреди: Днес ще е лятно време - топло, но с гръмотевични бури, утре обаче ще е още по-страшно!
10:01
Още от категорията
/
Разлог ще отпразнува Богоявление с празнични литургии и ритуали по спасяване на Богоявленския кръст
05.01
Изтече срокът за записване за Фестивала на кукерските и маскарадни игри "Симитлия – Древната земя на кукерите" 2026
05.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.