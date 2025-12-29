ЗАРЕЖДАНЕ...
Намериха дрога в затворническото общежитие в Самораново
В беседка в двора на общежитието са открити опаковки със суха листна маса и бяло прахообразно вещество. Дежурна полицейска група е извършила оглед на място, с полеви наркотест е установила, че веществата са канабис и метамфетамин.
Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.
