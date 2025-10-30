Най-силните коне на България мериха сили в Разлог

© На 27 октомври Сдружение "ДВАЛ“ Разлог, със съдействието на Община Разлог, организира за пореден път силен шампионат на тежковозните коне на България.



Хиляда зрители аплодираха участието на всеки кон и неговия собственик, а така също и перфектната организация на сдружение "ДВАЛ“.



Събитието уважи ръководният екип на община Разлог, начело с кмета Красимир Герчев и неговите заместници Гергана Костова, Славчо Фарфаров и Христо Зайков, гост беше и народният представител Иван Герчев.



На добър час на всички участници пожела кметът на община Разлог Красими Герчев и пожела успех на състезанието, което се утвърди през годините като национално състезание на най-силните коне, защото има ясен регламент и перфектна организация в лицето на сдружение "ДВАЛ“ и неговия управител Костадин Коцаков.



Над 40 силни коне участваха в състезанието в 5 категории, разпределени по тегло на конете: до 500 кг; до 600 кг; до 700кг, до 800 кг и до 900 кг, най-добрите бяха отличени с купи и медали.



ПОБЕДИТЕЛИТЕ – собственици на конете:



Категория до 500 кг 1. Мехмед Киосов2. Краси Реков3. Джемал Сланчев



Категория до 600 кг.1. Ханко Иванов2. Бисер Заиров3. Младен Георгиев



Категория до 700 кг.1. Данко Кънчев2.Томи Костов3.Слави Радев



Категория до 800 кг.1. Юсеин Караюсеинов2. Ради Кайбашиев3. Атанас Петлов



Категория до 900 кг1. Христо Куртев2. Георги Великов3. Дани Алексиев