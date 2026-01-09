Сподели close
Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов награди победителите в конкурса за външна коледна украса по време на тържествена церемония в сградата на Общината, предаде репортер на ФОКУС. Той благодари на всички участници, които със своя труд, въображение и отдаденост са превърнали града в истинска коледна приказка.

"Когато всеки украси дома си, въвлича съседите и приятелите си, градът оживява по един различен, светъл и празничен начин. С вашите коледни украси вие не просто създадохте настроение – помогнахте да брандираме Кюстендил като истински коледен град, който радва децата, жителите и гостите ни“, подчерта кметът.

В категория "Еднофамилна жилищна сграда“ отличието получи Татяна Петрова за празничната украса на дома ѝ в квартал "Върташево“. Наградата беше приета от Бисер Павлов. Външната коледна украса на отличения дом ще бъде използвана за официалната поздравителна картичка на Община Кюстендил за 2026 година и ще присъства в официалната кореспонденция на Общината.

В категория "Обществена сграда и обект за хранене“ победител стана новооткрит ресторант на пешеходната алея в града. Наградата – плакет и парична сума – беше връчена на Валерия Славова, която увери, че коледният дух в заведението ще продължи да бъде част от неговата атмосфера и занапред.

Всички снимки, изпратени за участие в конкурса, бяха публикувани на официалната Facebook страница на Община Кюстендил, а победителите бяха определени чрез броя на получените харесвания.

Община Кюстендил благодари на всички участници, които със своята празнична украса допринесоха за по-топлата и светла атмосфера в града и отправя покана коледната магия да бъде споделена отново и през следващата година.