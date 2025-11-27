Официалната церемония по награждаването ще се състои на 28.11.2025 г. (петък) в Благоевград, с сградата на Младежки дом от 10.00 ч. Поканени са представители на партньорите, областна администрация Благоевград, регионални структури на МОСВ, ЮЗУ "Неофит Рилски“ - Благоевград, Регионален исторически музей - Благоевград, Радио Благоевград, Съюз на българските художници – Благоевград, училища, медии и граждани.Дирекция "Национален парк "Рила“ в партньорство с Националния дворец на децата, РУО – Благоевград, община Благоевград, Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград и Югозападно държавно предприятие ДП – Благоевград организират дванадесетото издание на Национален ученическия конкурс "Национален парк "Рила“ – познат и непознат“.Конкурсът се провежда за седемнадесета поредна година – пет години беше с регионален статут и се повеждаше с участието на ученици от І до ХІІ клас от 12-те общини около Национален парк "Рила“. През последните дванадесет учебни години конкурсът "Национален парк "Рила“ – познат и непознат“ се провежда като национален поради големия интерес към темата на децата и техните ръководители и родители от цялата страната. Конкурсът е включен като национална изява в НАПРАВЛЕНИЕ "НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ" от НАЦИОНАЛЕН КАЛЕНДАР ЗА ИЗЯВИ ПО ИНТЕРЕСИ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ за учебната 2025-2026 година на МОН.Основните цели на конкурса са да се обогати екологичното образование и да се активизира творческото мислене на учениците чрез разработването и представянето на оригинални екологични идеи. Така ще се засили интересът на младите хора към проблемите на околната среда и опазването й чрез художествените средства и компютърните технологии. Организаторите искат да насочат младите хора към красотата и ценностите на природата, да провокират въображението и креативността им като се формира активно гражданско поведение и стремеж към опазване на природата и биоразнообразието на територията на парка. Не на последно място ще се популяризира уникалното природно богатство в НП "Рила".В конкурса участват ученици от І до ХІІ клас от цялата страна, като направленията са: "Рисунка“ – І-ІV клас, V-VII клас и VIII-XII клас; "Разказ“ – V-VІІ клас; "Стихотворение и/или Есе“ – VIIІ-ХІІ клас; "Фотография“ – I-XII клас; "Мултимедийна презентация“ – V-VII клас и VIII-XII клас; "Приложен еко-дизайн“ – V-VII клас и VIII-XII клас. Тази година участниците са с рекорден брой - 1442 ученици, като от тях с рисунка участват – 877, с литератури творби – 185, фотография – 165, мултимедийни презентации – 132, приложен еко-дизайн – 83.Очакваме ученици от цялата страна да участват в награждаването.Във всяко направление и възрастова група от конкурса ще бъдат връчени по една първа, втора и трета награда /диплом и плакет/ и по две поощрения /диплом и предметна награда/, осигурени от Дирекция "Национален парк "Рила“. Партньорите ЮЗУ "Неофит Рилски“ – Благоевград и Радио Благоевград също в отделни направления ще осигурят грамоти като допълнителни специални награди.