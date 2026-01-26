ЗАРЕЖДАНЕ...
Награди за кюстендилските представители от фестивала "Сурва"
Златен медал за персонаж от участниците от Западна България получи Павел Цеков от село Пиперков чифлик, който се представи в образа на кум. Сребърен медал бе присъден на Олег Манов от село Жабокрът за персонажа "свекърва“.
В категория "Войвода“ със сребърен медал бе отличен Кристиян Георгиев от село Пиперков чифлик. Сребърен медал за маска получи Алекс Стоименов от кукерската група към Народно читалище "Просвета 1922“ в село Слокощица.
Кукерската група от село Пиперков чифлик спечели сребърен медал в категория "Маски и костюми“. Сурвакарската група към Народно читалище "Просвета 1988“ от село Гирчевци бе удостоена с бронзов медал за артистичност и атрактивност.
