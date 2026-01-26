Кукерски и сурвакарски групи от община Кюстендил бяха отличени за своето представяне на XXXII Международен фестивал на маскарадните игри "Сурва“, предадеЗлатен медал за персонаж от участниците от Западна България получи Павел Цеков от село Пиперков чифлик, който се представи в образа на кум. Сребърен медал бе присъден на Олег Манов от село Жабокрът за персонажа "свекърва“.В категория "Войвода“ със сребърен медал бе отличен Кристиян Георгиев от село Пиперков чифлик. Сребърен медал за маска получи Алекс Стоименов от кукерската група към Народно читалище "Просвета 1922“ в село Слокощица.Кукерската група от село Пиперков чифлик спечели сребърен медал в категория "Маски и костюми“. Сурвакарската група към Народно читалище "Просвета 1988“ от село Гирчевци бе удостоена с бронзов медал за артистичност и атрактивност.