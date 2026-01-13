Кюстендилски сурвакарски и кукерски групи получиха престижни отличия от XXII издание на фестивала "Симитлия – Древната земя на кукерите“, предаде. Представителите на региона взеха участие в двудневния фестивал, провел се на стадион "Септември“ в град Симитли, където оживяха вековни традиции и ритуали.Участниците впечатлиха журито и публиката с автентични образи, ритуални игри и сценични композиции, както и с майсторски изработени маски, носещи символиката и духа на кюстендилския край. С много енергия и отдаденост те пресъздадоха обичаи, предавани от поколение на поколение, и показаха живата връзка между минало и настояще.Групата от село Гирчевци бе отличена с второ място в категория "Сурвакарска група“, а участниците от Сапарева баня заслужиха третото място.Награда за "малки джамали“ получи групата от село Жабокрът, а призът за атрактивни маски отиде при групата от Сапарева баня. Отличие получи и детето с тъпана от село Багренци. Журито присъди награда за образа "Майка джамал с дете“ на групата от село Гирчевци, а сурвакарската група от село Ябълково бе отличена с приза за "малко звънчарче“.Отличията са признание за всеотдайността на хората, които целогодишно пазят, развиват и предават кукерските традиции, превръщайки ги в живо културно наследство.