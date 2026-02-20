ЗАРЕЖДАНЕ...
Над 900 души без работа в Дупнишко
Броят на новорегистрираните безработни в шестте общини е 273. Общо започналите работа през януари са 103 души, от които 94 – на първичния пазар на труда, а 9 – по програми за субсидирана заетост. Обявени са 55 свободни работни места, основно в сферата на услугите и търговията, ресторантьорството, хотелиерството, обувното и шивашкото производство.
От общия брой регистрирани безработни 32% са с основно и по-ниско образование. Делът на висшистите сред търсещите работа е 14,7%. На трудовата борса преобладават жените – 62,1%.
