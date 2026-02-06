ЗАРЕЖДАНЕ...
Над 680 деца са преминали през музейните работилници в Кюстендил
Сред образователните дейности са: "Освобождението на Кюстендил“ (януари), "Кукерски маски“, "Измерване на времето в древността“, "Въстанически знамена“, "Букви и писменост“ и "Шевица върху лъжица“, "Антично изкуство: коли и декорации“, "Антични подови мозайки“ и занимание, посветено на "Рибен буквар“ във връзка с Деня на народните будители, "Традиционни занаяти: опинчарство“ и "Коледен стан – тъкачество“.
В образователните занимания са участвали общо 685 деца. От тях 188 са на възраст до 7 години, 390 са на възраст между 7 и 10 години, а 107 деца са във възрастовата група от 11 до 12 години.
Музейната работилница на РИМ – Кюстендил продължава да утвърждава ролята си като важен образователен и културен център, насърчаващ интереса на децата към историята и традициите на региона.
