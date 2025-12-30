Сподели close
Над 5 млн. лева са задълженията към общинската хазна в Кюстендил на граждани от Северна Македония и Сърбия. Това стана ясно по време на заседание на Общинския съвет в Кюстендил при разискванията по докладната записка за приемане на окончателния годишен план на Общината за 2025 година, предаде ФОКУС.

Кметът инж. Огнян Атанасов поясни, че сумата представлява натрупани задължения на граждани от трети страни извън Европейския съюз, основно от пограничните райони на Република Северна Македония и Република Сърбия.

Той подчерта, че още при встъпването си в длъжност са изпратени писма до "Гранична полиция“, ДАИ, МВР и Министерството на транспорта, както и че е проведена среща със заместник-министър на финансите.

"Обяснили сме, че това е сериозен проблем не само за общината, но и за държавата. Това са хора, които регистрират фирми с капитал от 2 лева, изкарват финансова компетентност, купуват на лизинг камиони, след което освобождават назначените заради самата компетентност лица. Камионите заминават за Западна Европа и повече никога не прекрачват границата на България“, обясни инж. Атанасов.

Кметът допълни, че са водени разговори и с представители на НАП и че са заведени съответните преписки. Задълженията са възложени и на съдебни изпълнители, но без резултат.

"Направили сме всичко, което е възможно, но на практика няма какво да им се вземе“, коментира кметът на Кюстендил.