Над 5 млн. лева дължат граждани от Северна Македония и Сърбия на общинската хазна в Кюстендил
Кметът инж. Огнян Атанасов поясни, че сумата представлява натрупани задължения на граждани от трети страни извън Европейския съюз, основно от пограничните райони на Република Северна Македония и Република Сърбия.
Той подчерта, че още при встъпването си в длъжност са изпратени писма до "Гранична полиция“, ДАИ, МВР и Министерството на транспорта, както и че е проведена среща със заместник-министър на финансите.
"Обяснили сме, че това е сериозен проблем не само за общината, но и за държавата. Това са хора, които регистрират фирми с капитал от 2 лева, изкарват финансова компетентност, купуват на лизинг камиони, след което освобождават назначените заради самата компетентност лица. Камионите заминават за Западна Европа и повече никога не прекрачват границата на България“, обясни инж. Атанасов.
Кметът допълни, че са водени разговори и с представители на НАП и че са заведени съответните преписки. Задълженията са възложени и на съдебни изпълнители, но без резултат.
"Направили сме всичко, което е възможно, но на практика няма какво да им се вземе“, коментира кметът на Кюстендил.
