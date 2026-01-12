През месец декември Община Сандански организира традиционния Коледен благотворителен базар, от който бяха събрани 10 002 лв. /5 113,94 евро. Средствата са предоставени на Дневен център "Света Неделя" и Дневния център в с. Ласкарево за закупуване на рехабилитационни уреди.Новото оборудване ще допринесе за по-качествена грижа и по-добра среда за децата и възрастните, които ежедневно разчитат на подкрепата на специалистите в центровете.Община Сандански изказва своята благодарност към всички участници, доброволци и посетители, които с доброто си сърце помогнаха за реализирането на тази благородна кауза.