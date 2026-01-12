ЗАРЕЖДАНЕ...
Над 5 хил. евро събраха на благотворителния коледен базар в Сандански
Новото оборудване ще допринесе за по-качествена грижа и по-добра среда за децата и възрастните, които ежедневно разчитат на подкрепата на специалистите в центровете.
Община Сандански изказва своята благодарност към всички участници, доброволци и посетители, които с доброто си сърце помогнаха за реализирането на тази благородна кауза.
