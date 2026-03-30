Над 4336 евро бяха събрани за по-малко от час по време на благотворителния концерт "Един за всички! Всички за децата!“ в Дупница, предаде. Каузата обедини малки и големи, които заедно подадоха ръка на децата със специални образователни потребности.Благотворителният концерт бе организиран от Постоянната комисия по образование и култура към Общински съвет – Дупница. Входът беше 5 евро, а в залата беше поставена и кутия за дарения, чрез която всеки желаещ можеше да допринесе според възможностите си.Само за около 45 минути дупничани събраха близо 4400 евро, доказвайки за пореден път силата на общността, когато е обединена около благородна кауза.Средствата ще бъдат използвани за обучение на ресурсни учители и за развитие на интегрирано образование, което да осигури включването на всяко дете със специални образователни потребности в общата образователна среда.Общо 150 участници и техните ръководители получиха специални грамоти, а залата бе изпълнена почти до краен предел с публика, която бурно аплодира всяко изпълнение.С много усмивки, музика и танци малките дупничани доказаха, че когато са обединени от благородна кауза, могат да постигнат значими резултати и да направят света по-добър.