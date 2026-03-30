Над 4336 евро бяха събрани за по-малко от час по време на благотворителния концерт "Един за всички! Всички за децата!“ в Дупница, предаде ФОКУС. Каузата обедини малки и големи, които заедно подадоха ръка на децата със специални образователни потребности.

Благотворителният концерт бе организиран от Постоянната комисия по образование и култура към Общински съвет – Дупница. Входът беше 5 евро, а в залата беше поставена и кутия за дарения, чрез която всеки желаещ можеше да допринесе според възможностите си.

Само за около 45 минути дупничани събраха близо 4400 евро, доказвайки за пореден път силата на общността, когато е обединена около благородна кауза.

Средствата ще бъдат използвани за обучение на ресурсни учители и за развитие на интегрирано образование, което да осигури включването на всяко дете със специални образователни потребности в общата образователна среда.

Общо 150 участници и техните ръководители получиха специални грамоти, а залата бе изпълнена почти до краен предел с публика, която бурно аплодира всяко изпълнение.

С много усмивки, музика и танци малките дупничани доказаха, че когато са обединени от благородна кауза, могат да постигнат значими резултати и да направят света по-добър.