Над 30 точки включва дневният ред за сесията на ОбС – Кюстендил
Сред основните решения, които съветниците предстои да гласуват, са предложените вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Кюстендил за 2025 година. На вниманието на Общинския съвет са и промени в две общински наредби – Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и Наредбата за организацията и безопасността на автомобилното движение на територията на общината.
Съветниците трябва да приемат и нова наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност от спортния календар на Община Кюстендил.
На заседанието ще бъде разгледано и предложение за членство на общината в Сдружение "Българска асоциация за климатолечение и здравен туризъм“ (БАКЗТ).
В дневния ред са включени още точки, свързани с междинна оценка на изпълнението на Плана за устойчива градска мобилност на Община Кюстендил 2021–2027, както и на Плана за интегрирано развитие на Община Кюстендил за периода 2021–2027 г.
Една от важните точки касае безвъзмездното предоставяне за управление на застроен УПИ III-195, кв. 25 по плана на с. Шишковци – публична общинска собственост, на Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“ – Кюстендил.
