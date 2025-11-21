Общинският съвет в Кюстендил ще проведе заседание на 27 ноември от 14.00 часа, предаде. В предварително изготвения дневен ред са включени 33 точки.Сред основните решения, които съветниците предстои да гласуват, са предложените вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Кюстендил за 2025 година. На вниманието на Общинския съвет са и промени в две общински наредби – Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и Наредбата за организацията и безопасността на автомобилното движение на територията на общината.Съветниците трябва да приемат и нова наредба за условията и реда за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност от спортния календар на Община Кюстендил.На заседанието ще бъде разгледано и предложение за членство на общината в Сдружение "Българска асоциация за климатолечение и здравен туризъм“ (БАКЗТ).В дневния ред са включени още точки, свързани с междинна оценка на изпълнението на Плана за устойчива градска мобилност на Община Кюстендил 2021–2027, както и на Плана за интегрирано развитие на Община Кюстендил за периода 2021–2027 г.Една от важните точки касае безвъзмездното предоставяне за управление на застроен УПИ III-195, кв. 25 по плана на с. Шишковци – публична общинска собственост, на Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“ – Кюстендил.