© Фокус виж галерията Успешно първо издание на Международния театрален фестивал - "Acting Europe –Театър без граници“ беше отчетено в Кюстендил, предаде репортер на "Фокус“. На пресконференция кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов посочи, че през тези дни нивото на театралното изкуство се е вдигнало много.



Фестивалът събра на една сцена водещи театрални трупи от България, Сърбия и Република Северна Македония, превръщайки Кюстендил в център на сценичните изкуства и културния обмен на Балканите. Фестивалната програма включваше шест впечатляващи спектакъла – на Народен театър "Иван Вазов“ – София, Македонски народен театър – Скопие, Народен театър – Ниш, Драматичен театър – Кюстендил, както и няколко независими продукции, които внесоха съвременен и новаторски дух.



"За мен е важно това, че доказахме, че на Балканите културата ни обединява и сбъдва нашите мечти. Аз съм доволен от това, което се случи“, каза инж. Огнян Атанасов. По думите му благодарение на фестивала Кюстендил е презентиран по най-добрия начин през голяма част от посланиците в България.



От своя страна Тони Якимовски, ръководител на Съвместния секретариат на програмата за трансгранично сътрудничество България – Република Северна Македония каза, че са проведени и други събития, които са били интересни за присъстващите. Отбелязани са и 35 години от създаването на европейската програма, която развива граничните населени места. "Надявам се, че посетителите са останали доволни и това ще се превърне в традиция. Кюстендил е градът, който може да организира фестивал от такъв мащаб“, допълни Тони Якимовски.



Директорът на Общинския драматичен театър Чавдар Ненов заяви, че самият фестивал е бил изключително полезен от професионална гледна точка. "Колегите от Сърбия и Република Северна Македония, които представиха своите спектакли тук, успяха да се запознаят с нашите актьори и с театъра, който ние правим. От наша страна се надявам, че са усетили позитивното отношение на колегите и на публиката. Надявам се, че този фестивал ще бъде една добра основа за бъдещо сътрудничество“, каза Чавдар Ненов.



Според него в най0краткосрочен план може да се направи едно партньорство по програмата "Креативна Европа“. На 18 октомври кюстендилският театър ще представи новия си спектакъл – "Сдружение убийци“.