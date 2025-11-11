ЗАРЕЖДАНЕ...
Над 240 ученици твориха за справедливостта в Кюстендил
Комисия в състав: младши съдия Йоана Такова, младши съдия Мина Павлова от Окръжен съд – Кюстендил и съдия Калин Василев от Районен съд – Кюстендил ще оценява около 250 творби – рисунки, стихотворения, разкази, приказки, есета и фотографии.
Победителите ще бъдат обявени по време на тържествените церемонии по награждаване – на 20 ноември в Съдебната палата в Кюстендил и на 21 ноември в Дупница. Събитията ще бъдат излъчени на живо чрез Live Streaming във фейсбук страницата "Кюстендилски съдебен район“.
Най-добрите творби ще бъдат подредени в благотворителна изложба, а събраните средства – по традиция – ще подкрепят благородна кауза.
Конкурсът се осъществява с подкрепата на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката чрез РУО – Кюстендил, като част от образователната програма "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.
Организаторите благодарят на всички ученици за активното участие и интереса към конкурса.
