Рекорден брой участници отчетоха организаторите на шестото издание на областния ученически конкурс "В страната на Справедливостта 2025 г.“, организиран от Окръжен съд – Кюстендил и районните съдилища в Кюстендил и Дупница, предаде. Тази година в инициативата се включиха 245 ученици от област Кюстендил, които изпратиха своите творби и с нетърпение очакват резултатите в трите раздела на конкурса – "Изобразително изкуство“, "Литературно творчество“ и новата категория за 2025 г. – "Фотография“.Комисия в състав: младши съдия Йоана Такова, младши съдия Мина Павлова от Окръжен съд – Кюстендил и съдия Калин Василев от Районен съд – Кюстендил ще оценява около 250 творби – рисунки, стихотворения, разкази, приказки, есета и фотографии.Победителите ще бъдат обявени по време на тържествените церемонии по награждаване – на 20 ноември в Съдебната палата в Кюстендил и на 21 ноември в Дупница. Събитията ще бъдат излъчени на живо чрез Live Streaming във фейсбук страницата "Кюстендилски съдебен район“.Най-добрите творби ще бъдат подредени в благотворителна изложба, а събраните средства – по традиция – ще подкрепят благородна кауза.Конкурсът се осъществява с подкрепата на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката чрез РУО – Кюстендил, като част от образователната програма "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.Организаторите благодарят на всички ученици за активното участие и интереса към конкурса.