Над 200 деца от Кюстендил писаха за силата на доброто
В рамките на надпреварата децата представиха рисунки, есета, разкази, приказки и стихотворения, посветени на темата за добротата и света без агресия. Ученици от девет училища в област Кюстендил са подали общо 58 литературни творби и 159 рисунки.
Конкурсът се провежда като част от образователната програма "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ за учебната 2025/2026 година. Инициативата се реализира със съдействието на Висш съдебен съвет и Регионално управление на образованието – Кюстендил.
Победителите в конкурса ще бъдат наградени на 26 и 27 февруари 2026 година. Отличените рисунки и литературни произведения ще могат да бъдат разгледани на 26 март 2026 година в сградата на Районна прокуратура – Кюстендил.
