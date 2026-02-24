Общо 217 ученици от I до VII клас, както и деца със специални образователни потребности, се включиха в конкурса "Силата да бъдеш добър! Светът през моите очи без агресия!“, организиран от Районна прокуратура – Кюстендил, предаде. Това е рекорден брой участници от началото на инициативата, съобщиха от институцията.В рамките на надпреварата децата представиха рисунки, есета, разкази, приказки и стихотворения, посветени на темата за добротата и света без агресия. Ученици от девет училища в област Кюстендил са подали общо 58 литературни творби и 159 рисунки.Конкурсът се провежда като част от образователната програма "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ за учебната 2025/2026 година. Инициативата се реализира със съдействието на Висш съдебен съвет и Регионално управление на образованието – Кюстендил.Победителите в конкурса ще бъдат наградени на 26 и 27 февруари 2026 година. Отличените рисунки и литературни произведения ще могат да бъдат разгледани на 26 март 2026 година в сградата на Районна прокуратура – Кюстендил.