Над 18 улици в Разлог са с нов облик
Нов водопровод, чисто нов асфалт, нови тротоари, анти-паркинг колчета, пътна маркировка и пешеходни пътеки – всичко това прави улицата по-безопасна и по-функционална за ежедневието на хората.
През 2025 г., наред с ул. "Кап. Телемах Илиев“, още 18 улици в гр. Разлог са с подменен водопровод и нов асфалт:
ул. "Цар Иван Асен“, ул. "Подполковник Спиридонов“, ул. "Предел“, ул. "Поп Богомил“, ул. "Шипка“, ул. "Охрид“, ул. "Бяла река“, ул. "Иконом Никола Ангелов“, ул. "Тодор Кондев“, ул. "Шаркьой“, ул. "Иларион Макариополски“, ул. "Родопа“, ул. "Яне Сандански“, ул. "Иван Даскала“, ул. "Каракьой“, ул. "Баница“, ул. "Мирчо Кипрев“ и ул. "Васил Левски“.
През 2026 година Община Разлог ще продължи обновяването на уличната мрежа с реализацията на готови и одобрени проекти за още 12 улици.
