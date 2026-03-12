ЗАРЕЖДАНЕ...
Над 170 свободни работни места обявиха в Кюстендил
Сред обявените позиции за висшисти са управител, директор производство, ръководител обособено производство, ръководител отдел в проектирането, мениджър проекти, машинен инженер, логопед, възпитател, експерт "Програми и проекти“, техник по гражданско строителство и хидравлика, счетоводител, мениджър екип и мехатроник. За част от позициите се изискват инженерни специалности, чужди езици и опит в работа със специализиран софтуер.
Работодателите търсят и редица специалисти със средно образование – техник по електрообзавеждане на промишлени предприятия, специалист по техническа поддръжка, организатори на производство, кредитни специалисти в банка, търговски представители, спедитори, офис мениджъри и технически сътрудници.
Свободни места има и в сферата на услугите. Най-много са позициите за готвачи – 11, както и за сервитьори – 11. Търсят се още бармани, продавачи-консултанти, касиери и обслужващ персонал на бензиностанции.
Значителен брой работни места са обявени и в производството и строителството. Работодателите набират дограмаджии, водопроводчици, монтажници на метални конструкции, заварчици, шлосери, стругари, фрезисти, електротехници и автомонтьори. Търсят се също оператори в производството – на пластмасови изделия, дървообработване, шиене и обувна промишленост.
Свободни позиции има и за шофьори на лекотоварни и тежкотоварни автомобили, включително за международни превози, както и за машинист на багер и водач на мотокар.
Предлагат се и работни места за неквалифицирани работници – в селското стопанство, строителството, промишлеността и логистиката. Търсят се още опаковачи, работници по сглобяване на детайли, носачи-товарачи и куриери.
От Дирекция "Бюро по труда“ – Кюстендил посочват, че обявените позиции са разнообразни и дават възможност за реализация както на квалифицирани специалисти, така и на хора без опит или образование. Желаещите могат да получат повече информация и да кандидатстват на място в дирекцията.
