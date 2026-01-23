Общо 1635 здравноосигурени лица са извършили смяна на личния си лекар в края на 2025 година в област Кюстендил, предаде. Това показват обобщените данни по общини, предоставени от Районната здравноосигурителна каса (РЗОК).Най-голям брой смени са отчетени в община Дупница – 648 души, следвана от община Кюстендил с 547 лица. В община Бобов дол личния си лекар са сменили 292 здравноосигурени.По-малък е броят на смените в останалите общини от областта. В Сапарева баня са отчетени 42 случая, в Кочериново – 27, в Бобошево – 24, а в Невестино и Рила – по 10. В община Трекляно са регистрирани 3 смени.32 здравноосигурени лица, с адрес извън региона, са сменили личния си лекар, като са избрали практики в област Кюстендил.От РЗОК напомнят, че всяка календарна година здравноосигурените лица имат право да променят избора си на общопрактикуващ лекар в два периода – от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември.