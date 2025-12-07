ЗАРЕЖДАНЕ...
Над 160-годишен храм в Симитлийско оживя на Никулден
Дворът на църквата също бе изпълнен с множество хора, чиято родова връзка с махала "Овнарска“ съхранява традицията през поколенията. Сред гостите на празника бяха народният представител Стефан Апостолов и кметът на село Крупник Александър Равначки, които поздравиха събралите се за храмовия празник и именниците.
Храмът "Свети Николай“ е построен през 1861 година. Архитектурно представлява каменна трикорабна псевдобазилика с нартекс и трем от западната и южната страна. В средния кораб на пода е запазена барелефна мраморна плоча с годината на строежа. Таваните са касетирани и богато изрисувани, като над централния кораб е изобразен Христос Вседържител. Ценен е и парапетът на църквата, а иконостасът е рисуван и частично резбован. Иконите и изписаните амвон, владишки трон и два малки проскинитария са дело на майстори от Банската художествена школа.
Историята разказва, че в изграждането на храма активно е участвала баба Велика от градевската махала. Много жители на селото са допринесли с доброволен труд и дарения, а имената на дарителите са увековечени върху камъни в църквата.
През последните години храмът възвръща своето благолепие чрез редица ремонти и обновления. През 2023 година бе издигната близо 10-метрова камбанария с железен кръст, който е изработен лично от кмета на селото Николай Филимонов. С дарения и доброволен труд бяха изградени навеси за миряните и барбекюта за нуждите на храма.
На празника бяха прочетени имената на дарителите, предоставили средства през изминалата година. Средствата и даровете – включително мед, зехтин и дрешки – бяха продадени на традиционен търг, като всички приходи са предназначени за по-нататъшно обновяване на църквата.
Кметът на село Градево, Николай Филимонов, който днес също празнува имения си ден, поздрави всички присъстващи и пожела здраве, благоденствие и мир на жителите на селото.
Храмовият празник в "Овнарска“ традиционно събира поколенията, съхранява културната и духовна традиция на селото и е символ на общност, вяра и добротворство.
