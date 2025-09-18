Новини
Над 16 милиона лева са щетите след пожара в Пирин
Автор: Георги Кирилов 12:24Коментари (0)90
©
Продължилият повече от месец пожар в гората в Пирин доведе до огромни щети – над 16 милиона лева са само икономическите загуби, без да включваме екологичните щети за природата и социални такива за обществото.

Общият брой за периода от 25.07 до 01.09 на участвали в потушаването на пожара служители на териториалните поделения на ЮЗДП ДП е 1 345 с 443 автомобила, 54 служители на структурите на ИАГ София с 21 автомобила, служители на ГД ПБЗН, ГД Жандармерия, ОД МВР Благоевград, Министерството на отбраната, доброволци от ДФ “Сандански“, ДФ “Струмяни“, ДФ “Петрич“, "ДФ Благоевград", ДФ "Белица", ДФ на Столична Община, служители от ДНП "Пирин“, частни фирми и местно население.

Най-много – 23 120 дка е засегнатата от низов и върхов огън иглолистна гора, 7 457 дка е широколистната и 3 960 дка е смесената гора.

Окончателните данни сочат, че безвъзвратно загубени са 17 519 дка гора, опустошена от върхов пожар.

Предстои усвояване на опожарената дървесина,почистване на площите и залесяване с подходящи дървесни видове на местата, в които гората няма да може да се възобнови по ествествен начин.

 


Статистика: