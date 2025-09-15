Новини
Над 1500 ученици ще бъдат посрещнати с празнични церемонии в Разлог
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 08:44
©
Над 1500 ученици ще бъдат посрещнати с празнични церемонии в Разлог, съобщи кметът Красимир Герчев. Публикуваме целия му поздравителен адрес без редакторска намеса:

Честит първи училищен звънец, община Разлог!

Скъпи малки първокласници и ученици,

уважаеми учители и родители,

Днес във всички училища на община Разлог бие празничен звънец, започва новата учебна година.

150 първокласници с трепет прекрачват за първи път прага на родното училище, над 1500 ученици ще бъдат посрещнати с празнични церемонии във всички училища на община Разлог.

Честит Първи учебен ден!

За България, и за община Разлог 15 септември е празник.

Празник на ученици, учители, родители, на всички, които вярваме в българското училище.

Особено вълнуващ е 15 септември за малките първокласници, между които и нашата първа внучка Ирина.

Мили първолачета,

Добре дошли в родното училище! Очаква ви вълнуващият свят на знанието, нови приятелства, но и нови отговорности.

Растете здрави, силни, устремени!

Вярвайте на своите учители, доверявайте се, задавайте смели въпроси, търсете и откривайте нови светове!

Скъпи ученици,

Горд съм с вашите постижения в образованието, което доказвате на олимпиади, фестивали и състезания. Вашата отговорност и отношение към вашето училище е знак, че бъдещето на община Разлог е в добри ръце.

Скъпи учители,

Благодаря ви за всеотдайността и вдъхновението да образовате, възпитавате, да постигате върхове в учебно-образователните и възпитателни процеси на новите българи.

Уважаеми родители,

Винаги съпричастни с постиженията и проблемите на училището,вярвайте и се доверявайте на учителите, бъдете неоценим партньор в трудните процеси на образованието и възпитанието на вашето дете.

Честит първи учебен ден, община Разлог!

Горд съм, че в община Разлог посрещаме нашите ученици в красиви, модерни и светли училища – със съвременно оборудвани и интерактивни кабинети, с кабинети за деца със специални образователни потребности, с добри материално-технически и спортни бази.

Нека новата учебна година е начало на нови мечти, на нови, високи постижения на училищата, учителите и учениците на община Разлог.

Пожелавам на нашите училища, учители и ученици на Разлог да постигат, както досега, високи резултати в учебно-образователните процеси и ни правят горди с постиженията си.

