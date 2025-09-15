ЗАРЕЖДАНЕ...
|Над 1500 ученици ще бъдат посрещнати с празнични церемонии в Разлог
Честит първи училищен звънец, община Разлог!
Скъпи малки първокласници и ученици,
уважаеми учители и родители,
Днес във всички училища на община Разлог бие празничен звънец, започва новата учебна година.
150 първокласници с трепет прекрачват за първи път прага на родното училище, над 1500 ученици ще бъдат посрещнати с празнични церемонии във всички училища на община Разлог.
Честит Първи учебен ден!
За България, и за община Разлог 15 септември е празник.
Празник на ученици, учители, родители, на всички, които вярваме в българското училище.
Особено вълнуващ е 15 септември за малките първокласници, между които и нашата първа внучка Ирина.
Мили първолачета,
Добре дошли в родното училище! Очаква ви вълнуващият свят на знанието, нови приятелства, но и нови отговорности.
Растете здрави, силни, устремени!
Вярвайте на своите учители, доверявайте се, задавайте смели въпроси, търсете и откривайте нови светове!
Скъпи ученици,
Горд съм с вашите постижения в образованието, което доказвате на олимпиади, фестивали и състезания. Вашата отговорност и отношение към вашето училище е знак, че бъдещето на община Разлог е в добри ръце.
Скъпи учители,
Благодаря ви за всеотдайността и вдъхновението да образовате, възпитавате, да постигате върхове в учебно-образователните и възпитателни процеси на новите българи.
Уважаеми родители,
Винаги съпричастни с постиженията и проблемите на училището,вярвайте и се доверявайте на учителите, бъдете неоценим партньор в трудните процеси на образованието и възпитанието на вашето дете.
Честит първи учебен ден, община Разлог!
Горд съм, че в община Разлог посрещаме нашите ученици в красиви, модерни и светли училища – със съвременно оборудвани и интерактивни кабинети, с кабинети за деца със специални образователни потребности, с добри материално-технически и спортни бази.
Нека новата учебна година е начало на нови мечти, на нови, високи постижения на училищата, учителите и учениците на община Разлог.
Пожелавам на нашите училища, учители и ученици на Разлог да постигат, както досега, високи резултати в учебно-образователните процеси и ни правят горди с постиженията си.
