ЗАРЕЖДАНЕ...
Над 150 души участваха в акцията за диагностициране на диабет в Разлог
©
При 10 от изследваните пациенти беше констатиран новооткрит диабет, а при двама се измериха опасно високи стойности на кръвна захар. В зависимост от резултатите на измерената кръвна захар, всички пациенти получиха персонализирани съвети за хранителен режим, примерни менюта, оценка на риска за развитие на диабет и други обучителни материали.
Новоустановените случаи на диабет, както и тези с недобре контролирани стойности, бяха насочени за допълнителни консултации със специалист.
Диабетът е едно от най-честите хронични незаразни заболявания в Европа и света. Приблизително един от трима души, живеещи с диабет, остава недиагностициран. С оглед на застаряващото население в Европа и увеличаващите се рискови фактори като затлъстяване, се очаква един от десет европейци да развие диабет до 2045 г.
Днешният ден е повод лекарите да напомнят, че ако диабетът не се диагностицира и не се управлява правилно, могат да настъпят сериозни и животозастрашаващи събития като кома, инсулт, инфаркт или дори смърт. Хронично високите нива на кръвна захар водят до увреждане на кръвоносни съдове и нерви, което може да причини трайна загуба на зрение, язви на краката и ампутации, бъбречна недостатъчност и други усложнения. Рискът от инфаркт и инсулт при хора с диабет се увеличава до 4 пъти.
Ключов фактор за ранната диагностициране е тестването на кръвна захар на гладно и гликиран хемоглобин, особено при лица с рискови фактори – затлъстяване, стрес, ниска физическа активност, нездравословно хранене, напреднала възраст и фамилна обремененост.
Още от категорията
/
Мъжът, грижил се за кучето Мая: Казах на сина ми, че кученцето е остаряло, станало е звездичка и си е заслужило крилцата
10.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.