Чрез акцията, организирана от МБАЛ "Д-р Асен Велев“ и Община Разлог по повод Световния ден за борба с диабета, бяха прегледани и диагностицирани над 150 души.При 10 от изследваните пациенти беше констатиран новооткрит диабет, а при двама се измериха опасно високи стойности на кръвна захар. В зависимост от резултатите на измерената кръвна захар, всички пациенти получиха персонализирани съвети за хранителен режим, примерни менюта, оценка на риска за развитие на диабет и други обучителни материали.Новоустановените случаи на диабет, както и тези с недобре контролирани стойности, бяха насочени за допълнителни консултации със специалист.Диабетът е едно от най-честите хронични незаразни заболявания в Европа и света. Приблизително един от трима души, живеещи с диабет, остава недиагностициран. С оглед на застаряващото население в Европа и увеличаващите се рискови фактори като затлъстяване, се очаква един от десет европейци да развие диабет до 2045 г.Днешният ден е повод лекарите да напомнят, че ако диабетът не се диагностицира и не се управлява правилно, могат да настъпят сериозни и животозастрашаващи събития като кома, инсулт, инфаркт или дори смърт. Хронично високите нива на кръвна захар водят до увреждане на кръвоносни съдове и нерви, което може да причини трайна загуба на зрение, язви на краката и ампутации, бъбречна недостатъчност и други усложнения. Рискът от инфаркт и инсулт при хора с диабет се увеличава до 4 пъти.Ключов фактор за ранната диагностициране е тестването на кръвна захар на гладно и гликиран хемоглобин, особено при лица с рискови фактори – затлъстяване, стрес, ниска физическа активност, нездравословно хранене, напреднала възраст и фамилна обремененост.