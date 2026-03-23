Над 1400 деца от Кюстендил отиват на театър
Театралната седмица се организира за петнадесета поредна година и утвърждава града като място за среща между младите таланти и публиката. В рамките на събитието абсолвентите от класа на доц. Боряна Георгиева представят общо 14 спектакъла на дипломната постановка "Как Луната загуби светлината си“ от Милица Недева, под режисурата на Димитър Стефанов.
Очаква се представлението да бъде гледано от над 1400 деца, които ще имат възможност да се докоснат до театралното изкуство чрез играта на най-младите актьори в страната.
Община Кюстендил е домакин на инициативата, като освен участията си на сцената, младите артисти се запознават с културно-историческото наследство на града и неговия потенциал като дестинация за културен и СПА туризъм.
В програмата е включена и среща между преподаватели от НАТФИЗ и кандидат-студенти, на която се представят специалностите в академията, условията за кандидатстване и възможностите за обучение.
Още от категорията
Отмениха празничната програма по случай Рамазан Байрам в Якоруда, заради смъртта на млад човек
Отменя се традиционното състезание с тежковозни коне край Крупник...
09:01 / 22.03.2026
Откриха тонове храна без ясен произход в хладилен склад в Хасковс...
20:08 / 21.03.2026
Кюстендил отбелязва официалния си празник в присъствието на Илиян...
08:11 / 21.03.2026
Модернизираха читалищната библиотека в Банско
17:13 / 20.03.2026
Партньорство с Китай влиза в дневния ред на ОбС – Кюстендил
14:26 / 20.03.2026
Спортен пролетен празник в Кюстендил
13:17 / 20.03.2026
