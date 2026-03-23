За поредна година Кюстендил приема бъдещи театрални актьори, като абсолвенти на Националната академия за театрално и филмово изкуство "Кръстьо Сарафов“ гостуват на сцената на Регионалния културен институт, предаде. Инициативата се провежда в дните до 27 март по повод Международния ден на театъра.Театралната седмица се организира за петнадесета поредна година и утвърждава града като място за среща между младите таланти и публиката. В рамките на събитието абсолвентите от класа на доц. Боряна Георгиева представят общо 14 спектакъла на дипломната постановка "Как Луната загуби светлината си“ от Милица Недева, под режисурата на Димитър Стефанов.Очаква се представлението да бъде гледано от над 1400 деца, които ще имат възможност да се докоснат до театралното изкуство чрез играта на най-младите актьори в страната.Община Кюстендил е домакин на инициативата, като освен участията си на сцената, младите артисти се запознават с културно-историческото наследство на града и неговия потенциал като дестинация за културен и СПА туризъм.В програмата е включена и среща между преподаватели от НАТФИЗ и кандидат-студенти, на която се представят специалностите в академията, условията за кандидатстване и възможностите за обучение.