Националната асоциация "Обединени земеделски производители“ (ОЗП) продължава да разширява своята структура в страната, като официално стъпи в един от ключовите овощарски райони – Кюстендил. След среща с над 130 местни фермери, провокирана от тежките проблеми с измръзванията и липсата на адекватно представителство в региона, организацията учреди ново специализирано звено "Овощарство“, предадеПредседателят на ОЗП, Венцислав Митков, съобщи, че новата структура е създадена в отговор на нуждите на местните производители, които са потърсили съдействие и защита на национално ниво.За председател на новото звено "Овощарство“ е избран Милен Георгиев. Ръководството на ОЗП подчертава, че изборът е направен изцяло от местните фермери, следвайки принципа на децентрализация – хората по места най-добре знаят на кого имат доверие и кой може да ги представлява ефективно.Специфично за новите членове от Кюстендил, Управителният съвет на ОЗП е взел решение да финансира и организира специализиран семинар. "Ще ангажираме хабилитирани лица и професори от Аграрния университет, които да проведат изнесено обучение на тема поддръжка, резитба и растителна защита в овощните градини. Това е добавената стойност, която искаме да дадем на хората – реален експертен капацитет, който да им помогне в производството“, заяви Митков.