ЗАРЕЖДАНЕ...
Над 120 овощари от Кюстендилско се обединиха
© Фокус
Председателят на ОЗП, Венцислав Митков, съобщи, че новата структура е създадена в отговор на нуждите на местните производители, които са потърсили съдействие и защита на национално ниво.
За председател на новото звено "Овощарство“ е избран Милен Георгиев. Ръководството на ОЗП подчертава, че изборът е направен изцяло от местните фермери, следвайки принципа на децентрализация – хората по места най-добре знаят на кого имат доверие и кой може да ги представлява ефективно.
Специфично за новите членове от Кюстендил, Управителният съвет на ОЗП е взел решение да финансира и организира специализиран семинар. "Ще ангажираме хабилитирани лица и професори от Аграрния университет, които да проведат изнесено обучение на тема поддръжка, резитба и растителна защита в овощните градини. Това е добавената стойност, която искаме да дадем на хората – реален експертен капацитет, който да им помогне в производството“, заяви Митков.
Още от категорията
/
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
29.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.