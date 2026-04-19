Избирателната активност в Кюстендилска област към 11.00 часа е 12.34%, показват обобщените данни от секционните избирателни комисии. За ФОКУС от РИК – Кюстендил посочиха, че до този час правото си на глас са упражнили 15 477 души от общо 125 383 избиратели.

Най-висока активност се отчита в община Невестино – 27%, следвана от Трекляно – 23% и Кочериново – 20%. Най-ниска остава активността в община Кюстендил – 10%.

В община Дупница са гласували 14% от избирателите, в Бобов дол – 18%, в Бобошево – 16%, в Рила – 17%, а в Сапарева баня – също 17%.

Общо в областта са разкрити 287 секции, като към 11.00 часа работят 286. Няма данни за сериозни нарушения или проблеми в изборния процес.