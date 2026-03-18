Над 100 души посрещат "Кюстендилска пролет" у дома
В инициативата се включват всички 14 девойки – участнички в конкурса, които в рамките на седмицата ще посетят домовете на над 100 души от Кюстендил и населените места в общината.
Началото на кампанията беше поставено с участието на Девойка "Кюстендилска пролет“ за 2026 година Рая Цонева, подгласничките Каролина Шаркова и Габриела Кирилова, както и Магдалена Колева. Те посетиха първите домове, като донесоха празнично настроение, внимание и личен контакт с хората.
Посещенията бяха посрещнати с радост от домакините, които споделиха спомени, разговаряха с гостите и запечатаха срещите със снимки. За мнозина инициативата се превърна в специален момент, носещ усещане за грижа и съпричастност.
От Общината подчертават, че с участието си девойките утвърждават ролята си на символ на младостта и надеждата, а инициативата прави празника по-близък до хората.
Инициативата е част от усилията на Община Кюстендил да съчетае празничната програма с конкретни социални дейности в подкрепа на уязвими групи.
