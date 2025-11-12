ЗАРЕЖДАНЕ...
Над 10 000 домакинства в област Кюстендил получават помощ за отопление
Помощта се предоставя в пари на правоимащите лица и семейства при отопление с електроенергия, топлоенергия или природен газ, както и при отопление с твърдо гориво. При желание на получателя сумата може да бъде преведена директно на търговеца, извършил доставката.
Общо 11 811 заявления-декларации за целева помощ за отопление са подадени в дирекциите "Социално подпомагане“ в област Кюстендил за сезон 2025/2026 г. От тях са одобрени 10 318, отказани – 1 125, а 368 заявления все още са в процес на обработка към 10 ноември 2025 г.
По дирекции данните показват, че в Бобов дол са подадени 429 заявления, от които 350 са одобрени, 60 са с отказ, а 19 все още се обработват. В Бобошево, където в обхвата влизат и общините Кочериново и Рила, са подадени 1 561 заявления, отпуснати са помощи по 1 336 от тях, има 192 отказа и 33 в обработка. В Дупница и Сапарева баня са подадени общо 3 973 заявления, като 3 386 са одобрени, 437 са отказани и 150 се обработват.
Най-много заявления има в Кюстендил, Невестино и Трекляно – общо 5 848, от които 5 246 са одобрени, 436 са с отказ, а 166 все още се разглеждат.
"Нашите екипи работиха активно, за да осигурят навременно разглеждане на всички заявления. Над 10 хиляди домакинства в област Кюстендил вече са одобрени и ще получат помощта за отоплителния сезон“, подчерта Радостина Васева.
