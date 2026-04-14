При извършени процесуално-следствени действия на два адреса, след получена информация за подготвяни нарушения на изборното законодателство, служители на РУ – Дупница са иззели парични средства и вещи. Това съобщиха за ФОКУС от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил.

От адрес в Сапарева баня са иззети 10 817 долара и лаптоп. При проверка в търговски обект в село Блатино са открити списък с имена и три стека цигари без български акцизен бандерол.

По случаите са образувани бързи полицейски производства. Уведомена е прокуратурата.