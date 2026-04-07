С индивидуална награда бе удостоен и шестокласникът Александър Илчев, възпитаник на Основно училище "Проф. Марин Дринов“. Клубът по журналистика "Гласът на ОДК“ към Обединен детски комплекс в Кюстендил бе отличен с плакет и грамота в 14-ото издание на Националния ученически журналистически конкурс "Григор Попов“. Това съобшиха за ФОКУС от ОДК – Кюстендил.

За първи път тази година участницитеимаха възможност да представят своите истории и чрез видеоматериали – репортажи и интервюта с времетраене до 5 минути, както и подкаст сесии до 15 минути. Младите журналисти от "Гласът на ОДК“ се включиха с един от първите си видеорепортажи, част от предаването "Книгите, които ни свързват“, където вече имат и своя собствена рубрика. Форматът е съвместна продукция на Телевизия "Запад“ и Регионална библиотека "Емануил Попдимитров“ – Кюстендил.

Кюстендилският екип бе класиран на второ място в раздел "Видеотворби“ (втора възрастова група). В същата възрастова група, в категория "Пътепис“, второ място спечели и Александър Илчев с творбата си "Пътят на Майстора“.

Общо 354 журналистически материала са подадени за участие в конкурса тази година. Те са изготвени от 53 колектива и 227 индивидуални участници от 58 образователни институции в страната. Конкурсът е част от Националния календар на Министерството на образованието и науката за изяви по интереси.