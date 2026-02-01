ЗАРЕЖДАНЕ...
Националната награда за живопис ще бъде връчена в Кюстендил
Съгласно утвърдения регламент лауреатът представя свои произведения в една от експозиционните зали на галерията, като изложбата дава възможност публиката да се докосне до съвременното виждане на един от отличените български художници.
Откриването е част от програмата , с която на 1 февруари от 12.00 часа ще бъде отбелязана годишнината от рождението на Майстора. В рамките на събитието ще бъде връчена и Националната награда за живопис , носеща неговото име – едно от най-значимите отличия в българското изобразително изкуство.
Наградата е учредена през 1973 година от Съюза на българските художници и през годините е присъждана на едни от най-ярките имена в българската живопис. Сред носителите ѝ са Златю Бояджиев, Ненко Балкански, Илия Петров, Генко Генков, Светлин Русев и първият лауреат Георги Баев. До 1989 година отличието има 39 носители , като част от тях са били удостоявани повече от веднъж.
След прекъсване традицията е възстановена през 2012 година с общите усилия на Община Кюстендил, Художествената галерия "Владимир Димитров – Майстора“, Министерството на културата и Съюза на българските художници . Днес наградата включва не само парично отличие, но и специално изработена статуетка и диплом.
Първият носител след възобновяването е проф. Андрей Даниел (1952–2020), а след него отличието получават редица утвърдени автори, сред които Свилен Блажев, Станислав Памукчиев, Николай Майсторов, Захари Каменов и Богдан Александров.
Жури , в чиито състав влизат едни от най-изтъкнатите български творци - Аделина Филева, Анелия Николаева, Богдан Александров, Генади Гатев, Ирина Дакова, Любен Генов, Ралица Игнатова, Станислав Памукчиев, определи петимата номинирани.
Тази година това са – Динко Стоев, Долорес Дилова, Иво Бистрички, Слав Недев и Чавдар Петров.
Името на носителя ще бъде обявено в Художествената галерия в Кюстендил, а програмата ще продължи с посещение на къща музей "Владимир Димитров – Майстора“ в село Шишковци и поднасяне на цветя пред паметника на художника.
