Националната награда за скулптура ще бъде връчена в Кюстендил

© Фокус Архив На 1 ноември, в Деня на народните будители, в Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“ – Кюстендил ще се състои церемонията по връчване на Националната награда за скулптура "Академик Иван Лазаров“. Това ще бъде петото издание на отличието след възобновяването му през 2021 година, предаде "Фокус“.



По време на събитието ще бъде открита и изложба на миналогодишния носител на наградата – Снежана Симеонова.



Журито е номинирало петима утвърдени български скулптори – Камен Цветков, Георги Минчев, Емил Попов, Павлин Радевски и Павел Койчев, като по време на церемонията ще бъде обявен тазгодишният лауреат.



Националната награда за скулптура "Акад. Иван Лазаров“ има дългогодишна традиция – тя е присъждана от 1973 до 1987 година, а след повече от три десетилетия прекъсване е възстановена през 2021 г.. Отличието се присъжда на български автор за изключителни постижения в областта на скулптурата или за значими изяви през предходната година.



Лауреатът получава статуетка – копие на скулптурата "Пимен Зографски“ на Иван Лазаров, както и парична награда, осигурена от Община Кюстендил.