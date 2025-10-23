ЗАРЕЖДАНЕ...
|Националната награда за скулптура ще бъде връчена в Кюстендил
По време на събитието ще бъде открита и изложба на миналогодишния носител на наградата – Снежана Симеонова.
Журито е номинирало петима утвърдени български скулптори – Камен Цветков, Георги Минчев, Емил Попов, Павлин Радевски и Павел Койчев, като по време на церемонията ще бъде обявен тазгодишният лауреат.
Националната награда за скулптура "Акад. Иван Лазаров“ има дългогодишна традиция – тя е присъждана от 1973 до 1987 година, а след повече от три десетилетия прекъсване е възстановена през 2021 г.. Отличието се присъжда на български автор за изключителни постижения в областта на скулптурата или за значими изяви през предходната година.
Лауреатът получава статуетка – копие на скулптурата "Пимен Зографски“ на Иван Лазаров, както и парична награда, осигурена от Община Кюстендил.
