Началното училище в Кюстендил отбеляза патронния си празник
"Днес започваме и тържествата, посветени на 30-годишния ни юбилей. Заключителното тържество и празничният спектакъл ще бъдат през май 2026 година. Нашето училище е най-младото учебно заведение в област Кюстендил, но със своите постижения то надминава и училища с вековни традиции“, заяви директорът Евелина Димитрова.
По повод празника беше открит и нов СТЕМ/STEM център, който ще подпомогне обучението на общо 290-те ученици в школото. "Ние сме верни на принципа да ограмотим нашите ученици и да им дадем поле за изява във високите технологии. При нас мобилните устройства са забранени и срещаме пълна подкрепа от родителите и от самите деца. За втора учебна година всяка сутрин започва с утринна ведрина“, допълни директорът.
Празничният ден постави началото на юбилейната програма на училището, която ще продължи през цялата учебна година.
