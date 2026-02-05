ЗАРЕЖДАНЕ...
Набират деца за ученически духов оркестър в Дупница
© ФОКУС
Участниците ще имат възможност за обучение по музикални инструменти, участие в концерти и празнични прояви, както и за работа в екип и изграждане на увереност. Не се изисква предварително музикално образование.
Организаторите посочиха, че участието в оркестъра дава възможност за нови приятелства и ценни музикални преживявания.
Още от категорията
/
Ясни са най-харесваните кадри от фотоконкурса на фестивала "Симитли – Древната земя на кукерите"
03.02
В Разлог трима квалифицирани специалисти са част от екипа на Местната комисия за борба с противообществените прояви
02.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Болницата в Кюстендил се сдоби с модерен ядрено-магнитен резонанс...
18:32 / 04.02.2026
Кметът на община Симитли лично награди фотограф от Благоевград
18:53 / 04.02.2026
Продължава активната модернизация на ключови обекти в община Бели...
16:08 / 04.02.2026
Кметът Димитър Бръчков: Обновяването на многофамилни жилищни сгра...
16:10 / 04.02.2026
По трима кандидати за кмет на две села в област Кюстендил
16:10 / 04.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.