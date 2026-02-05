Сподели close
Започва набирането на деца и ученици за включване в Общинския ученически духов оркестър в Дупница, предаде ФОКУС. Инициативата е насочена към млади хора с интерес към музиката и с желание да се развиват в свиренето на духови инструменти.

Участниците ще имат възможност за обучение по музикални инструменти, участие в концерти и празнични прояви, както и за работа в екип и изграждане на увереност. Не се изисква предварително музикално образование.

Организаторите посочиха, че участието в оркестъра дава възможност за нови приятелства и ценни музикални преживявания.