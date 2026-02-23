ЗАРЕЖДАНЕ...
На първи тур избраха кмет на село Бараково
По данни от изборния ден до урните са отишли 217 избиратели. Пет от бюлетините са обявени за недействителни. От действителните гласове 142 са подадени за Цветанка Иванова. За Жулиета Стефанова Лазова от "Възраждане“ са гласували 64 души, а 11 гласа е получила Джъстиин Димитрова Здравкова от "Продължаваме промяната – Демократична България“.
Новият кмет има над 20 години професионален опит в кметството на Бараково. През годините е заемала длъжностите технически сътрудник, организатор "Клубна дейност“, еколог и читалищен секретар.
Иванова е завършила Техникум по икономика със специалност "Банково, застрахователно и осигурително дело“ и квалификация икономист-счетоводител. В момента продължава образованието си в специалност "Социология“. Професионалният ѝ път започва през 1996 година като специалист-счетоводител в Регионалната служба по заетостта – Благоевград.
