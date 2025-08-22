Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
На панаира в "Етър" ще ухае на кюстендилски зелник  
Автор: Венцислав Илчев 14:22Коментари (0)37
© Фокус
виж галерията
Архив
Кюстендилският зелник ще бъде представен по време на  тазгодишното издание на Международния панаир на традиционните занаяти в музей "Етър“. Пред "Фокус“ председателят на читалище "Съгласие“ – село Жабокрът, Милена Стоименова посочи, че това ще се случи между 5 и 8 септември.

Читалището от кюстендилското село е запазило живата традиция по приготвянето на кюстендилския зелник, а ЮНЕСКО призна това за особено умение и вписа организацията в листата с Живи човешки съкровища.

"След като бяхме вписани в листата, получихме покана да представим нашия занаят по време на панаира. Изключително сме благодарни, че хората ни оценяват и ни поканиха. Надявам се, че ще се получи много хубаво. През тези дни ще показваме как се меси, как се пече. Хората ще могат да опитат от кюстендилския зелник“, разказа Милена Стоименова.

Тя припомни, че зелникът е специфичен. Прави се с много тънки кори, които се пекат. Плънката също е различна. Трудоемка работа, но резултатът е много вкусен. Поднесен с мътеница или кисело мляко – зелникът е с вкус, който кара човек да си оближе пръстите.

Жените от Жабокрът ще се представят в традиционните за района носии. Те подготвят и музикална програма, защото в читалището не само месят, но и пеят, а женската певческа група пази и предава традициите във фолклора.

Международният панаир на традиционните занаяти в музей "Етър" е единственият в България, организиран по музейна концепция. Мисията му е да образова и възпитава, да съхранява живи традициите в занаятчийското производство, да популяризира и опазва материалното и нематериално културно наследство.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Изграждат 10 нови зелени пространства в квартали в Благоевград
Изграждат 10 нови зелени пространства в квартали в Благоевград
17:49 / 20.08.2025
Ще коригират ли сметките ни за ток за юли и защо КЕВР днес публикува парични компенсации за битовите клиенти?
Ще коригират ли сметките ни за ток за юли и защо КЕВР днес публикува парични компенсации за битовите клиенти?
18:47 / 20.08.2025
"Лятно кино под звездите" преплита три истории, посветени на три вдъхновяващи личности в три последователни вечери в парк "Македония" в Благоевград
"Лятно кино под звездите" преплита три истории, посветени на три вдъхновяващи личности в три последователни вечери в парк "Македония" в Благоевград
14:29 / 20.08.2025
Два дълги уикенда се очертават през септември – можете да подплатите и с ден отпуск 
Два дълги уикенда се очертават през септември – можете да подплатите и с ден отпуск 
12:40 / 21.08.2025
Млад талант от Гоце Делчев разкри тайната на звездите и донесе злато за България от Индия
Млад талант от Гоце Делчев разкри тайната на звездите и донесе злато за България от Индия
16:27 / 21.08.2025
Полицията с първи подробности за инцидента с нападнатото семейство на шефката на приюта за животни в Благоевград
Полицията с първи подробности за инцидента с нападнатото семейство на шефката на приюта за животни в Благоевград
14:32 / 20.08.2025
ГИТ: Младежите под 16-годишна възраст нямат право да полагат труд след 20.00 часа
ГИТ: Младежите под 16-годишна възраст нямат право да полагат труд след 20.00 часа
14:29 / 21.08.2025
Актуални теми
Убийство в Първомай
Световна черна хроника
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: