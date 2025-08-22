ЗАРЕЖДАНЕ...
|На панаира в "Етър" ще ухае на кюстендилски зелник
Читалището от кюстендилското село е запазило живата традиция по приготвянето на кюстендилския зелник, а ЮНЕСКО призна това за особено умение и вписа организацията в листата с Живи човешки съкровища.
"След като бяхме вписани в листата, получихме покана да представим нашия занаят по време на панаира. Изключително сме благодарни, че хората ни оценяват и ни поканиха. Надявам се, че ще се получи много хубаво. През тези дни ще показваме как се меси, как се пече. Хората ще могат да опитат от кюстендилския зелник“, разказа Милена Стоименова.
Тя припомни, че зелникът е специфичен. Прави се с много тънки кори, които се пекат. Плънката също е различна. Трудоемка работа, но резултатът е много вкусен. Поднесен с мътеница или кисело мляко – зелникът е с вкус, който кара човек да си оближе пръстите.
Жените от Жабокрът ще се представят в традиционните за района носии. Те подготвят и музикална програма, защото в читалището не само месят, но и пеят, а женската певческа група пази и предава традициите във фолклора.
Международният панаир на традиционните занаяти в музей "Етър" е единственият в България, организиран по музейна концепция. Мисията му е да образова и възпитава, да съхранява живи традициите в занаятчийското производство, да популяризира и опазва материалното и нематериално културно наследство.
