|На "Гюешево" задържаха издирван заради наркотрафик германец
При извършената гранична проверка е установено, че за В.М. има ХИТ (съвпадение) с информация, въведена в Шенгенска информационна система с държава инициатор Германия - мярка ,,лице за арест с цел предаване или екстрадиране“.
С постановление от Окръжна прокуратура-Кюстендил лицето е задържано за срок до 72 часа на основание Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест.
Европейската заповед за арест на германския гражданин В.М. е издадена от прокуратурата в гр. Саарбрюкен, Германия. Същият се издирва за бягство от затвора, след като е бил осъден с влязла в сила присъда на 6 години и 8 месеца "лишаване от свобода“ за трафик на наркотични вещества, рекет и изнудване и за подправка на административни документи с цел продажба.
Окръжна прокуратура-Кюстендил внесе в съда искане за задържането на В.М. Предстои произнасянето на съда.
