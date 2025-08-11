На "Гюешево" задържаха издирван заради наркотрафик германец

© Фокус Архив В Окръжна прокуратура - Кюстендил е образувана преписка по повод постъпили материали от ГПУ – Гюешево, касаещи гражданин на Германия, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София. На 8 август мъжът е пристигнал на ГКПП – "Гюешево“ с управлявания от него лек автомобил с германски регистрационни номера за излизане от България.



При извършената гранична проверка е установено, че за В.М. има ХИТ (съвпадение) с информация, въведена в Шенгенска информационна система с държава инициатор Германия - мярка ,,лице за арест с цел предаване или екстрадиране“.



С постановление от Окръжна прокуратура-Кюстендил лицето е задържано за срок до 72 часа на основание Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест.



Европейската заповед за арест на германския гражданин В.М. е издадена от прокуратурата в гр. Саарбрюкен, Германия. Същият се издирва за бягство от затвора, след като е бил осъден с влязла в сила присъда на 6 години и 8 месеца "лишаване от свобода“ за трафик на наркотични вещества, рекет и изнудване и за подправка на административни документи с цел продажба.



Окръжна прокуратура-Кюстендил внесе в съда искане за задържането на В.М. Предстои произнасянето на съда.