На 9 септември село край Невестино събира вяра и радост

© Фокус Архив 9 септември – дата, в която се преплитат вяра, история и традиция. На този ден Българската православна църква почита светите праведни Йоаким и Анна – родителите на Света Богородица, предаде "Фокус“. Те са символ на търпение, надежда и вяра – дълги години са нямали деца, докато по Божията воля не се ражда Мария, бъдещата Майка на Спасителя.



В по-новата ни история 9 септември остава и като дата на политически обрат – 1944 г., когато Отечественият фронт идва на власт. Десетилетия наред този ден е бил отбелязван като официален празник и остава в спомените на мнозина.



А в село Смоличано, община Невестино, Кюстендилско, 9 септември е още по-специален. Тогава селото чества своя събор – ден на събиране, вяра и радост. Тук се намира параклисът "Св. Анна“, а местността е благословена с 12 чешми и свято аязмо, за което хората вярват, че лекува и носи благодат.



На празника се прави и курбан за здраве, който събира всички около общата трапеза. Хората се черпят, благославят се един друг, и с обща молитва просят здраве и плодородие. Звучат песни, вият се хора, а атмосферата е едновременно тържествена и жива – такава, каквато може да бъде само на български събор.



И ето как в един ден се преплитат светостта на църковния празник, пластовете на българската история и живата сила на народната традиция.